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Глава УЕФА Чеферин: Европа, если не считать футбола, проигрывает во всех отношениях

Глава УЕФА Чеферин: Европа, если не считать футбола, проигрывает во всех отношениях
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о положении европейских стран в современном мире.

«Все мы сыты политкорректностью по горло. На Западе больше не существует свободы слова. Вы больше не можете говорить то, что думаете. Европа, если не считать футбола, проигрывает во всех отношениях, задыхаясь от жёсткого регулирования», — приводит слова Чеферина Delo.si.

Ранее Чеферин заявил, что некоторые политики помешали вернуть российские команды U17 на международную арену.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

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