В руководстве «МЮ» раскрыли, сколько клуб сэкономит, отменив бесплатные обеды

В руководстве «Манчестер Юнайтед» подсчитали, что, отменив бесплатные обеды для персонала, руководство клуба сэкономит £ 1 млн (около € 1,2 млн). Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» отметили, что, помимо отмены обедов для персонала, в клубе могут быть сокращены ещё до 200 рабочих мест в связи с продолжающимися сокращениями.

Уточняется, что план преобразований направлен на то, чтобы вернуть клуб к прибыльности после пяти лет убытков подряд, начиная с 2019 года. Это создаст более прочную финансовую платформу, с которой клуб сможет инвестировать в успехи мужского и женского футбола и улучшать инфраструктуру.

Напомним, по итогам 26 туров «красные дьяволы» занимают 15-е место турнирной таблицы.