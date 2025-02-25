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Эрик тен Хаг сделал заявление о своём будущем

Эрик тен Хаг сделал заявление о своём будущем
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Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своих планах на ближайшее будущее и о том, что скучает по своей бывшей команде.

«Я уже решил не устраиваться ни на какую работу до 1 июля, то есть до начала нового сезона… Единственная вещь, по которой я скучаю, так это по «Олд Траффорду». У нас было много успехов в «Манчестер Юнайтед», но, как я всегда говорю, всегда есть возможности для совершенствования», — сказал тен Хаг SEG Stories.

Напомним, Эрик тен Хаг покинул должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» 28 октября прошлого года, на его место пришёл Рубен Аморим. По итогам 26 туров «красные дьяволы» занимают 15-е место турнирной таблицы АПЛ.

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