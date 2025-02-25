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«Интер» может подписать одну из главных звёзд сборной Украины — источник

«Интер» может подписать одну из главных звёзд сборной Украины — источник
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Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания форварда «Ромы» Артёма Довбика, сообщает Tuttomercatoweb.

«ПСЖ» пытается приобрести форварда миланцев Маркуса Тюрама, поэтому клуб пытается подобрать ему замену, хоть и не стремится отпускать игрока.

Возможными кандидатами были Джонатан Дэвид из «Лилля» и Александер Исак из «Ньюкасла», но они могут быть дорогими, поэтому также есть варианты в лице Франческо Эспозито («Специя»), Нико Паза («Комо») и Сантьяго Кастро («Болонья»).

Тем не менее, в последнее время в клубе всё чаще вспоминают фигуру Артёма Довбика. В ближайшее время «Интер» и «Рома» встретятся по поводу трансфера Давиде Фраттези и, возможно, на этих переговорах обсудят и переход украинца.

В этом сезоне Артём забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах.

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