«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении 150-200 сотрудников и трансформации клуба

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада рассказал о трансформации структуры клуба, в рамках которой будут уволены 150-200 сотрудников. Об этом было объявлено на официальном клубном сайте.

«Мы несём ответственность за то, чтобы «Манчестер Юнайтед» был в сильнейшей позиции для победы среди мужской, женской и академической команд. Мы приступаем к широкому комплексу мероприятий, которые трансформируют и обновят клуб.

К сожалению, это означает объявление о возможных дальнейших сокращениях, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое будет иметь на наших коллег. Однако эти непростые решения необходимы для того, чтобы вернуть клуб на стабильную финансовую основу.

Мы несли финансовые потери в течение последних пяти лет подряд. Это не может продолжаться. Наши два главных приоритета – достижение успеха на поле для наших болельщиков и улучшение инфраструктуры клуба. Мы не можем инвестировать в эти цели, если мы постоянно теряем деньги.

В конце этого процесса у нас будет более гибкий, эффективный и финансово стабильный клуб, продолжая оказывать высококачественный сервис нашим ценным коммерческим партнёрам. Это позволит нам лучше инвестировать в успех команды и улучшение условий для болельщиков, оставаясь при этом в рамках правил УЕФА и АПЛ», – приводит слова Беррада официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что в целях экономии в «МЮ» отменили бесплатные обеды для персонала.

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