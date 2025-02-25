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Салах вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»

Салах вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом и ассистом в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0). Этот гол стал для египтянина 241-м за «Ливерпуль».

В списке лучших бомбардиров в истории клуба он сравнялся с Гордоном Ходжсоном, с которым разделяет теперь третье место.

Больше за мерсисайдцев забили только Роджер Хант (285 голов) и Иан Раш (346).

Лучшие бомбардиры в истории «Ливерпуля»:

1. Иан Раш — 346 голов

2. Роджер Хант — 285

3-4. Гордон Ходжсон — 241

3-4. Мохамед Салах — 241

5. Билли Лидделл — 228

6. Стивен Джеррард — 186

7. Робби Фаулер — 183

8. Кенни Далглиш — 172

9. Майкл Оуэн — 158

10. Гарри Чемберс — 151

Напомним, Салах пока не продлил истекающий летом контракт с «Ливерпулем».

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

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