Салах вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом и ассистом в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0). Этот гол стал для египтянина 241-м за «Ливерпуль».
В списке лучших бомбардиров в истории клуба он сравнялся с Гордоном Ходжсоном, с которым разделяет теперь третье место.
Больше за мерсисайдцев забили только Роджер Хант (285 голов) и Иан Раш (346).
Лучшие бомбардиры в истории «Ливерпуля»:
1. Иан Раш — 346 голов
2. Роджер Хант — 285
3-4. Гордон Ходжсон — 241
3-4. Мохамед Салах — 241
5. Билли Лидделл — 228
6. Стивен Джеррард — 186
7. Робби Фаулер — 183
8. Кенни Далглиш — 172
9. Майкл Оуэн — 158
10. Гарри Чемберс — 151
Напомним, Салах пока не продлил истекающий летом контракт с «Ливерпулем».
Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной