В Украине отреагировали на удовлетворение апелляции Тимощука в CAS после санкций на родине

Прес-служба Министерства молодёжи и спорта Украины прокомментировала выигрыш дела против Украинской ассоциации футбола по санкциям в Спортивном арбитражном суде Анатолием Тимощуком.

— Прокомментируйте выигрыш против Украинской ассоциации футбола по санкциям в Спортивном арбитражном суде Анатолием Тимощуком. В частности, советовался ли экспрезидент УАФ Павелко с Минмолодёжьспортом, когда проводил дисквалификацию? Почему своевременно не закрепили позиции Украины таким решением, как принятое в ВРУ уже после успешной апелляции Тимощука?

— Законом Украины «Об общественных объединениях», к которым относится Общественный союз «Украинская ассоциация футбола», определены принципы их создания, деятельности и взаимодействия с органами государственной власти. Такие принципы не предполагают вмешательства государства в их уставную деятельность.

По решению исполкома УАФ Анатолий Тимощук лишён всех спортивных наград и титулов, связанных со своей спортивной деятельностью (участие во всеукраинских и международных соревнованиях).

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, введённого в действие Указом Президента Украины, Анатолий Тимощук лишён всех государственных званий и наград», — приводит слова пресс-секретаря «Спорт-экспресс в Украине».

Напомним, 11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил украинского специалиста тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

Поводом послужила напряжённая обстановка между Россией и Украиной, а также решение специалиста продолжить работу в санкт-петербургском клубе.

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