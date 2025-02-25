Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Украине отреагировали на удовлетворение апелляции Тимощука в CAS после санкций на родине

В Украине отреагировали на удовлетворение апелляции Тимощука в CAS после санкций на родине
Аудио-версия:
Комментарии

Прес-служба Министерства молодёжи и спорта Украины прокомментировала выигрыш дела против Украинской ассоциации футбола по санкциям в Спортивном арбитражном суде Анатолием Тимощуком.

— Прокомментируйте выигрыш против Украинской ассоциации футбола по санкциям в Спортивном арбитражном суде Анатолием Тимощуком. В частности, советовался ли экспрезидент УАФ Павелко с Минмолодёжьспортом, когда проводил дисквалификацию? Почему своевременно не закрепили позиции Украины таким решением, как принятое в ВРУ уже после успешной апелляции Тимощука?

— Законом Украины «Об общественных объединениях», к которым относится Общественный союз «Украинская ассоциация футбола», определены принципы их создания, деятельности и взаимодействия с органами государственной власти. Такие принципы не предполагают вмешательства государства в их уставную деятельность.

По решению исполкома УАФ Анатолий Тимощук лишён всех спортивных наград и титулов, связанных со своей спортивной деятельностью (участие во всеукраинских и международных соревнованиях).

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, введённого в действие Указом Президента Украины, Анатолий Тимощук лишён всех государственных званий и наград», — приводит слова пресс-секретаря «Спорт-экспресс в Украине».

Напомним, 11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил украинского специалиста тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

Поводом послужила напряжённая обстановка между Россией и Украиной, а также решение специалиста продолжить работу в санкт-петербургском клубе.

Анонс трансфера Саласара в «Зенит»

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Тимощук объяснил проблемы команды в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android