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Звёздный Ламин Ямаль показал, как в скромной квартире друга ест макароны с курицей

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился интересным видео на своей странице в одной из социальных сетей.

Футболист репостнул «сториз» своего друга детства Мохамеделя Абде. На видео звезда мирового футбола находится в скромной квартире и ест обычную вермишель с курицей.

«Протеин, как в ресторане», — сказал Ямаль в видео.

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 32 встречи во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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