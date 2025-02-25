Флик рассказал о состоянии здоровья Ямаля накануне матча «Барселоны» с «Атлетико»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии здоровья вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля перед первым матчем полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико», который пройдёт уже сегодня.

«Нам нужно подождать, чтобы понять, сможет ли он сыграть в матче с «Атлетико». Но я действительно надеюсь, что Ламин будет в составе», — сказал Флик на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, после победной встречи, проходившей в рамках 25-го тура чемпионата Испании, с «Лас-Пальмасом» (2:0) Ямаль в своих социальных сетях показал окровавленную левую стопу.

По итогам 25 туров Ла Лиги каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице.