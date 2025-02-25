Ямаль и Педри потребовали у «Барселоны» купить нового форварда вместо Левандовского

Испанский полузащитник Педри и испанский вингер Ламин Ямаль хотят видеть в «Барселоне» нового нападающего, сообщает El Nacional.

По информации источника, молодые лидеры каталонского гранда требуют трансфер более мобильного форварда, который будет помогать команде в розыгрыше мяча и спускаться глубже при построении атаки. Оба игрока поделились этим мнением со своим ближайшим окружением, и, по словам внутренних источников, они считают, что нападающий с большей способностью двигаться и прессинговать может сделать команду более непредсказуемой и опасной в атаке.

Руководство сине-гранатовых рассматривает двух кандидатов: это сербский страйкер «Ювентуса» Душан Влахович и шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Также сообщается, что это может стать серьёзным ударом по амбициям Роберта Левандовского в клубе.

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