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ЦСКА опубликовал фото новичка Алеррандро с генеральным директором клуба

ЦСКА опубликовал фото новичка Алеррандро с генеральным директором клуба
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Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фото с новым нападающим команды Алеррандро.

На фото бразильский игрок совместно с генеральным директором московского клуба Романом Бабаевым держит свою новую игровую майку. Алеррандро будет выступать в ЦСКА под седьмым номером.

Фото: Телеграм-канал футбольного клуба ЦСКА

Напомним, московский клуб объявил о переходе бразильского нападающего 17 февраля текущего года. Игрок подписал контракт с командой по схеме «3+1» и уже присоединился к команде на сборе в турецком Белеке. Ранее он выступал за «Ред Булл Брагантино» и «Виторию».

Следующий матч ЦСКА проведёт после зимней паузы дома с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги 1 марта.

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