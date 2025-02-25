ЦСКА опубликовал фото новичка Алеррандро с генеральным директором клуба

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фото с новым нападающим команды Алеррандро.

На фото бразильский игрок совместно с генеральным директором московского клуба Романом Бабаевым держит свою новую игровую майку. Алеррандро будет выступать в ЦСКА под седьмым номером.

Фото: Телеграм-канал футбольного клуба ЦСКА

Напомним, московский клуб объявил о переходе бразильского нападающего 17 февраля текущего года. Игрок подписал контракт с командой по схеме «3+1» и уже присоединился к команде на сборе в турецком Белеке. Ранее он выступал за «Ред Булл Брагантино» и «Виторию».

Следующий матч ЦСКА проведёт после зимней паузы дома с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги 1 марта.