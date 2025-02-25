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25 февраля главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, НХЛ

В отношении Моуринью могут возбудить дело, «МЮ» уволит массу сотрудников. Главное к утру
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В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью в связи с расистскими высказываниями во время стамбульского дерби, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении 150–200 сотрудников и трансформации клуба, российская теннисистка Анна Блинкова победила японку Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении Жозе Моуринью.
  2. «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении 150–200 сотрудников и трансформации клуба.
  3. «Виннипег» установил рекорд текущего сезона НХЛ по продолжительности победной серии.
  4. Анна Блинкова победила Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине.
  5. Ямаль и Педри потребовали у «Барселоны» купить нового форварда вместо Левандовского.
  6. Евгений Малкин вышел на 44-е место по голам в НХЛ.
  7. Анна Калинская из-за болезни снялась с турнира WTA-500 в Мериде.
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