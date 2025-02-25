В отношении Моуринью могут возбудить дело, «МЮ» уволит массу сотрудников. Главное к утру
В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью в связи с расистскими высказываниями во время стамбульского дерби, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении 150–200 сотрудников и трансформации клуба, российская теннисистка Анна Блинкова победила японку Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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