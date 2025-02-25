Тимур Лепсая раскрыл подробности интереса «Зенита» к Уэсли Винисиусу

Известный агент Тимур Лепсая рассказал о том, что «Зенит» интересовался защитником «Фламенго» Уэсли Винисиусом.

«Я общался с Уэсли – не по поводу «Зенита» – и там было понятно сразу, что он ждёт топ-клуб. Он сказал: «Россия на данном этапе не интересна». Какая цена у Уэсли? Не меньше 25 миллионов точно», — сказал Лепсая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Ранее появлялась информация, что «Зенит» рассматривал Уэсли Винисиуса в качестве главного кандидата на позицию правого защитника.

Напомним, следующий матч «Зенит» проведёт после зимней паузы на выезде с ЦСКА 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.