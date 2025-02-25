«Манчестер Юнайтед» может уволить скаутский персонал и закрыть офисы по всему миру

В руководстве «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность масштабных увольнений своего скаутского персонала в рамках следующего этапа сокращений, сообщает журналист Люк Эдвардс из The Telegraph.

По сведениям источника, боссы манкунианцев могут также закрыть офисы по всему миру, в том числе под угрозой окажется лондонский филиал и некоторые зарубежные представительства, например, в Гонконге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в «МЮ» отменили бесплатные обеды для персонала в целях оптимизации бюджета. Также клуб на своём официальном сайте объявил о грядущем увольнении массы сотрудников и трансформации клуба.

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