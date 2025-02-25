Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может уволить скаутский персонал и закрыть офисы по всему миру

«Манчестер Юнайтед» может уволить скаутский персонал и закрыть офисы по всему миру
Комментарии

В руководстве «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность масштабных увольнений своего скаутского персонала в рамках следующего этапа сокращений, сообщает журналист Люк Эдвардс из The Telegraph.

По сведениям источника, боссы манкунианцев могут также закрыть офисы по всему миру, в том числе под угрозой окажется лондонский филиал и некоторые зарубежные представительства, например, в Гонконге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в «МЮ» отменили бесплатные обеды для персонала в целях оптимизации бюджета. Также клуб на своём официальном сайте объявил о грядущем увольнении массы сотрудников и трансформации клуба.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении 150–200 сотрудников и трансформации клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android