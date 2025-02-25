Президент «Сантоса» высказался о будущем Неймара в клубе

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра выразил уверенность в том, что недавно вернувшийся в команду из саудовского «Аль-Хиляля» Неймар останется в клубе как минимум до чемпионата мира 2026 года.

«С приходом Неймара у нас стало больше фанатов. Сегодня мы можем оценить всё, что связано с техническим аспектом, а что — с финансовым. Все финансовые цели будут достигнуты, даже превысят наши предыдущие оценки. Если всё пойдёт хорошо, это партнёрство продолжится и расширится до чемпионата мира в следующем году», — приводит слова Тейшейра ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что Неймар ещё не решил, останется ли он в Бразилии после окончания текущего сезона.