«Лестер» уволил двоих помощников ван Нистелроя на фоне результатов клуба

Руководство футбольного клуба «Лестер Сити» внесло два изменения в свой тренерский состав после того, как клуб установил антирекорд английской Премьер‑лиги по количеству домашних поражений подряд без забитых голов, проиграв шесть игр подряд.

Два помощника Руда ван Нистелроя — Бен Доусон и Дэнни Олкок — ушли после поражения в матче 26-го тура АПЛ со счётом 0:4 от «Брентфорда».

«Мы выражаем благодарность Бену и Дэнни за их вклад и службу и желаем им обоим успехов на следующих этапах их карьеры», — написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, по итогам 26 туров «Лестер» занимает 19 строчку турнирной таблицы АПЛ.