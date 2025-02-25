Олег Корнаухов сравнил голкиперов «ПСЖ» Сафонова и Доннарумму

Бывший футболист ЦСКА и «Торпедо» Олег Корнаухов сравнил голкиперов «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

«И тот и другой классные вратари, и тот и другой очень здорово играют на линии, и тот и другой, в принципе, неплохо играют на выходах. Что касается медийности, статусности, то, конечно, Доннарумма посильнее», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Всего в текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах «ПСЖ», из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Вратарь во всех турнирах пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов.

Доннарумма в нынешнем сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, к которых пропустил 26 мячей. В восьми встречах итальянцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.