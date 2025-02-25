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Корнеев: скептически отношусь к Компани как к тренеру

Корнеев: скептически отношусь к Компани как к тренеру
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о главном тренере мюнхенской «Баварии» Венсане Компани. Корнеев отметил, что работа бельгийского специалиста во главе мюнхенского клуба его не впечатляет.

«Я скептически отношусь к тренеру Компани. В команде собраны суперигроки, которые делают огромную разницу. Мне кажется, что на большом уровне я его как тренера тактически и ментально не чувствую», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» встречалась с «Айнтрахтом». Игра проходила в Мюнхене на одноимённой арене, а главным судьёй встречи был Саша Штегеман. «Бавария» одержала уверенную победу со счётом 4:0. Тем самым мюнхенцы сохранили отрыв от «Байера» в восемь очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место в турнирной таблице с 58 очками.

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