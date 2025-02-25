Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 27-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 25 февраля, матчем «Брайтон» — «Борнмут» стартует 27-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 27-го тура АПЛ
25 февраля, вторник:
22:30 мск. «Брайтон» — «Борнмут»;
22:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»;
22:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»;
23:15 мск. «Челси» — «Саутгемптон».
26 февраля, среда:
22:30 мск. «Брентфорд» — «Эвертон»;
22:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»;
22:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Арсенал»;
22:30 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»;
23:15 мск. «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».
27 февраля, четверг:
23:00 мск. «Вест Хэм» — «Лестер».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 64 очка за 27 матчей.