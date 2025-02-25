«Барселона» — «Атлетико»: где смотреть, во сколько начнётся полуфинал Кубка Испании
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Сегодня, 25 февраля, состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.
В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в четвертьфинале «Атлетико» разгромил «Хетафе» со счётом 5:0, а «Барселона» взяла верх над «Валенсией» (5:0). Во втором полуфинале сыграют «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.
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