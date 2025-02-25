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Нападающий «Зенита» Глушенков — о мечте: чемпионство, нужно закрыть гештальт

Нападающий «Зенита» Глушенков — о мечте: чемпионство, нужно закрыть гештальт
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, о чём мечтает. Российский нападающий отметил, что очень хотел бы выиграть РПЛ.

— У тебя есть мечта в футболе?
— Чемпионство, нужно закрыть гештальт. Еще было бы неплохо взять Кубок и выиграть Первую лигу — тогда будет полный комплект. И Медиалигу потом можно, — приводит слова Глушенкова Sport24.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В первой половине минувшего года Глушенков играл за «Локомотив».

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