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Красивые голы «Спартака» со штрафных — в видеообзоре матча с «Насафом»

Красивые голы «Спартака» со штрафных — в видеообзоре матча с «Насафом»
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Вчера, 24 февраля, московский «Спартак» провёл свой очередной товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Соперником красно-белых стал «Насаф» из Узбекистана. Команды играли на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.

Видеообзор матча от пресс-службы «Спартака»:

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 26-й минуте Эсекьель Барко удвоил преимущество хозяев. На 48-й минуте Маркиньос довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Хусаин Норчаев отыграл один мяч. Интересно, что первые два гола красно-белых были забиты прямыми ударами со штрафного.

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