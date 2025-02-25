«Это большой плюс для нашего футбола». Рахимов высказался об игре Матвея Сафонова за «ПСЖ»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Он психологически очень устойчивый парень. Выходя на матчи, он не допускает больших ошибок. Да, как все вратари, он может какую‑то ошибку допустить, но определённый уровень игры он держит. Это очень большой плюс для нашего футбола», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов перебрался во французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Чемпионы Франции заплатили «быкам» за переход россиянина € 20 млн. Всего в текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах «ПСЖ», из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Вратарь во всех турнирах пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов.