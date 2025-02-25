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«Побольше сухарей, Мотя!» «Краснодар» публично обратился к Сафонову

«Побольше сухарей, Мотя!» «Краснодар» публично обратился к Сафонову
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Пресс-служба «Краснодара» публично обратилась к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, поздравив его с днём рождения. Сегодня, 25 февраля 2025 года, российскому голкиперу исполняется 26 лет. Он является воспитанником «Краснодара» — в «ПСЖ» Матвей перешёл прошлым летом.

«Поздравляем с днём рождения Матвея Сафонова! Выпускнику клубной Академии, нашему экс-капитану сегодня исполняется 26 лет. Желаем Матвею крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и головокружительной карьеры! Побольше сухарей, Мотя!» — написала клубная пресс-служба.

С праздником голкипера также поздравила сборная России, в которую он регулярно вызывается.

«Поздравляем вратаря сборной России с днём рождения. Желаем Матвею счастья, ярких эмоций и новых достижений в карьере!» — написала пресс-служба национальной команды.

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