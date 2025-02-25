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Глава Ла Лиги Тебас: для меня симуляция — это прямая красная карточка

Глава Ла Лиги Тебас: для меня симуляция — это прямая красная карточка
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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о симуляциях в футболе, а также заявил, что они должны наказываться прямым удалением с поля.

«Для меня симуляция — это прямая красная карточка. Симуляция — одна из самых серьёзных вещей, которые могут произойти на игровом поле», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры «Барселона», набравшая 51 очко за 24 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 51 очко в 24 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 50 очками после 24 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 15 очков, «Алавес» с 22 очками и «Валенсия», заработавшая 23 очка.

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