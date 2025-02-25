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Хуан Касерес: цели с «Динамо» — выиграть РПЛ и Кубок России

Хуан Касерес: цели с «Динамо» — выиграть РПЛ и Кубок России
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Парагвайский защитник московского «Динамо» Хуан Касерес заявил, что жаждет выиграть чемпионат России и Кубок страны в составе бело-голубых.

— Какие цели перед собой ставишь на сезон и вообще на карьеру?
— С «Динамо» я бы хотел завоевать как можно больше титулов. Выиграть чемпионат и Кубок. А в карьере мечтаю заиграть в каком-нибудь из топ-чемпионатов Европы. И попасть на чемпионат мира со сборной Парагвая, — приводит слова Касереса «Спорт-экспресс».

О переходе Касереса из «Лануса» «Динамо» объявило 19 февраля. Хуану 24 года, за аргентинский «Ланус» защитник выступал с 2023-го года на правах аренды, после чего в январе 2025 года перебрался в клуб на постоянной основе. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в € 1 млн. Московское «Динамо» после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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