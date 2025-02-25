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Томас Мюллер отшутился после вопроса о продлении контракта с «Баварией»

Томас Мюллер отшутился после вопроса о продлении контракта с «Баварией»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом.

— Все уже продлили контракты, когда же Томас Мюллер сделает это? Или, может быть, он не будет продлевать контракт, потому что решение уже принято?
— Если даже вы не знаете, то как я могу знать (смеётся)?

— Вы приняли решение? Я думаю, что вы не будете продолжать (выступать за «Баварию»).
— Это звучит так, как будто я действительно не собираюсь продолжать (смеётся), — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Напомним, у футболиста истекает контракт с клубом по окончании сезона. В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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