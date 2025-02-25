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Матвей Сафонов рассказал, как относится к дню рождения

Матвей Сафонов рассказал, как относится к дню рождения
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как относится к своему дню рождения. Он признался, что не особо любит этот праздник, так как неловко чувствует себя во время публичных поздравлений.

«Мне исполняется 26. Из года в год всё больше осознаю, что эта дата перестаёт быть чем-то особенным для меня. День рождения — это праздник одного человека, который окружён вниманием и заботой. Но из меня такой себе именинник, ведь я не люблю поздравления ради галочки, публичные речи и вообще быть в центре внимания.

Еще один факт обо мне: я очень неловко чувствую себя во время прилюдных пожеланий. Особенно когда желают мне», — написал Матвей Сафонов в своём телеграм-канале.

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