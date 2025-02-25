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Глава Ла Лиги Тебас: Рубиалес может быть очень полезным человеком в спортивной индустрии

Глава Ла Лиги Тебас: Рубиалес может быть очень полезным человеком в спортивной индустрии
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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о приговоре бывшему президенту Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луису Рубиалесу за поцелуй футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира 2023 года.

«Нет другого приговора, который он должен был получить. Но я желаю ему удачи, чтобы он улучшился профессионально. Я надеюсь, что он не повторит этих ужасных ошибок, которые он совершил по отношению ко всему, что его окружает, и, если он исправится, он будет очень полезным человеком для спортивной индустрии. Но если он продолжит вести себя так ненавистнически и мстительно, он не сможет вернуться в спортивную индустрию», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, Луис Рубиалес был оштрафован и будет должен выплачивать штраф в течение 18 месяцев с ежедневной оплатой в размере € 20 (в общей сложности около € 10,8 тыс.). Постановление суда также запрещает Рубиалесу приближаться к Эрмосо на расстояние менее 200 м и общаться с ней в течение одного года.

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