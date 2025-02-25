Таранов: Зидан в «Реале» начал проявлять себя через год, у Захаряна тоже все возможности

Российский экс-футболист Иван Таранов поделился мыслями о положении Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Арсену нужно навёрстывать время, которое он пропустил из-за травм и разных обстоятельств. Но сейчас он набрал неплохую форму и смог отличиться результативными действиями. Остаётся пожелать удачи Захаряну и дальнейшего прогресса. Верю, что он может закрепиться в составе «Сосьедада». Время на адаптацию у каждого индивидуальное.

Было очень много примеров из недавнего прошлого, когда футболистам требовался год или больше на адаптацию в новом клубе. Для меня ярким примером остаётся Зинедин Зидан, который перешёл в «Реал», а свои таланты начал проявлять только через год. У Арсена тоже есть все возможности, чтобы начать сейчас раскрывать себя с лучшей стороны. Желаю ему проявить себя с самых лучших сторон», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.