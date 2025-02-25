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Президент ЦСКА Гинер: новая база клуба будет не дачей, а домом

Президент ЦСКА Гинер: новая база клуба будет не дачей, а домом
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о начале строительства новой базы армейцев.

«Огромная благодарность Московской области, что здесь будет второй дом ЦСКА. Огромная часть Московской области перейдёт в болельщики ЦСКА. Это не будет дачей, а домом, где футболисты проводят большое количество времени. Даже Господь в зимний день подарил нам солнце. Всех с масленицей!» — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области. Строительные работы согласно постановлению правительства Московской области продлятся до конца 2028 года. До их завершения армейцы продолжат тренироваться на базе в Ватутинках.

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