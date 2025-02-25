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Губернатор МО Воробьёв отреагировал на начало строительства новой базы ЦСКА

Губернатор МО Воробьёв отреагировал на начало строительства новой базы ЦСКА
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на начало строительства новой базы ПФК ЦСКА.

«Очень приятно, что у нас много единомышленников в ЦСКА. Клуб очень много внимания уделяет детям и юношеским школам. Очень важен подогрев поля — в любое время можно воспитывать наших ребят. Мы будем рады построить спортивный комплекс, который предназначен для ЦСКА. Однако прекрасная инфраструктура не должна простаивать просто так, тут будут заниматься детские и юношеские команды. Мы понимаем, что это популярное место, оно должно быть доступно для наших жителей.

Сначала будут проведены подготовительные работы, а потом активная фаза строительства. Я уверен, что все звёзды ЦСКА постоянно будут тут, чтобы молодые ребята задавали вопросы и получали ответы, связанные с профессиональным спортом», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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