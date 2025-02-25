Николич: ЦСКА очень нужна молодёжь — дай бог, чтобы на новой базе клуба кто-то вырос

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Марко Николич высказался о начале строительства новой базы армейского клуба.

«Всех поздравляю, кто это придумал и участвует в этом проекте. ЦСКА очень нужна молодёжь. Дай бог, чтобы кто-то вырос и тренировался на этой базе», — передаёт слова Марко Николича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее стало известно, что объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области. Строительные работы согласно постановлению правительства Московской области продлятся до конца 2028 года. До их завершения армейцы продолжат тренироваться на базе в Ватутинках.