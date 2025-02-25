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Глушенков заявил, что не перейдёт в «Гавр» на меньшую зарплату, чем в «Зените»

Глушенков заявил, что не перейдёт в «Гавр» на меньшую зарплату, чем в «Зените»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не согласился бы на переход в «Гавр» на меньшую зарплату, чем в санкт-петербургском клубе. За «Зенит» Глушенков выступает с лета прошлого года, ранее он играл за «Локомотив».

— Чтобы уехать в топовый европейский чемпионат, должно совпасть множество факторов. Это же не так, что тебе принесли предложение, ты сразу собрался и поехал. Нужно будет смотреть, что за клуб, что за условия.

— На меньшую зарплату готов уехать?
— В условный «Гавр» — нет. В топ-клуб или близкий к топам — да, — приводит слова Глушенкова Sport24.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В первой половине минувшего года Глушенков играл за «Локомотив».

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