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Игорь Акинфеев: новая база ЦСКА — аналог европейским стандартам

Игорь Акинфеев: новая база ЦСКА — аналог европейским стандартам
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал начало строительства новой базы армейцев.

— Судя по проекту и макетам, которые видел, здесь будет лучше, чем в Ватутинках. Там одно натуральное поле, одно — маленькое, которое сейчас не функционирует, и одно, где тренируется дубль и академия. Здесь будет масштаб. Будет пляж: наверное, это не главное, но приятно, что рядом есть вода. Думаю, половина команды будет оставаться на новой базе, чтобы позагорать и искупаться. Эта база — аналог европейским стандартам.

— Евгений Леннорович сказал, что ещё гимнастки рядом.
— Для нас это не самое важное. Тем более в нашем возрасте. Главное — самому согнуться. Здесь достаточно и гимнастки, и спорт в целом развивался. Футбольная частичка тоже будет здесь, — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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