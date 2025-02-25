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«Я в этом убеждён». Раньери назвал имя тренера, который в будущем станет одним из лучших

«Я в этом убеждён». Раньери назвал имя тренера, который в будущем станет одним из лучших
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением о перспективах испанского наставника «Комо» Сеска Фабрегаса.

«Я уже думаю о «Комо», они однажды обыграли нас, полны духа и хорошо играют. Фабрегас станет одним из лучших тренеров в Европе через три или четыре года, я в этом убеждён», — приводит слова Раньери Football Italia.

На данный момент «Комо» находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. У подопечных Фабрегаса 28 очков в 26 матчах.

37-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2023 году. Специалист возглавлял молодёжную команду «Комо» до 19 лет. Позднее Сеск занимал должность исполняющего обязанности главного тренера и ассистента. В 2024 году Фабрегас официально возглавил итальянский клуб.

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