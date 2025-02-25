Футболист ЦСКА Круговой: предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится в субботу, 1 марта, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Отметим, что Круговой является воспитанником системы сине-бело-голубых.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ЦСКА полностью перестроился на модель с четырьмя защитниками. Хорошо себя чувствую в этой схеме. Уже предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить. Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов, а один оставшийся процент доберём за оставшиеся до матча дни», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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