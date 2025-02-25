Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Круговой: предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить

Футболист ЦСКА Круговой: предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится в субботу, 1 марта, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Отметим, что Круговой является воспитанником системы сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА полностью перестроился на модель с четырьмя защитниками. Хорошо себя чувствую в этой схеме. Уже предвкушаю игру с «Зенитом», хочется победить. Мы готовы к возобновлению сезона на 99 процентов, а один оставшийся процент доберём за оставшиеся до матча дни», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Игорь Акинфеев: новая база ЦСКА — аналог европейским стандартам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android