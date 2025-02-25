Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов: чем Зделар может усилить «Зенит» с их подбором футболистов?

Иван Таранов: чем Зделар может усилить «Зенит» с их подбором футболистов?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о переходе сербского полузащитника Саши Зделара из московского клуба в «Зенит».

«Насколько известно, Зделар не хотел продлевать контракт с ЦСКА, поэтому продать его — хорошее решение для армейского клуба. Но трансфер удивительный. Чем Зделар может усилить «Зенит» с их подбором футболистов? Мне тяжело сказать. ЦСКА однозначно выиграл от этой сделки», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«В какой‑то степени мне повезло». Саша Зделар прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android