Иван Таранов: чем Зделар может усилить «Зенит» с их подбором футболистов?

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о переходе сербского полузащитника Саши Зделара из московского клуба в «Зенит».

«Насколько известно, Зделар не хотел продлевать контракт с ЦСКА, поэтому продать его — хорошее решение для армейского клуба. Но трансфер удивительный. Чем Зделар может усилить «Зенит» с их подбором футболистов? Мне тяжело сказать. ЦСКА однозначно выиграл от этой сделки», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.