Лионель Месси вернётся в «Барселону» — источник

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вернётся в «Барселону» в ближайшем будущем. Об этом сообщил журналист Алекс Кандал, который в своё время первым дал инсайд о переходе Месси в «Интер Майами». Информацию Кандала приводит DSPORTS в соцсетях.

Согласно сведениям источника, Месси не готов завершать карьеру, не сыграв на обновлённом стадионе «Камп Ноу».

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. За основную команду «Барселоны» Лионель выступал с 2004 по 2021 год. За это время футболист провёл 778 матчей, забил 672 гола и стал автором 303 голевых передач.