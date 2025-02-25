Арсен Захарян признан лучшим игроком матча 25-го тура Ла Лиги с «Леганесом»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был признан лучшем игроком прошедшего матча 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба команды из Сан-Себастьяна в соцсети Х (ранее Twitter).
Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Захарян – 12' 2:0 Кубо – 48' 3:0 Оласагасти – 80'
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Уже на 12-й минуте Захарян открыл счёт в матче, забив свой первый мяч в сезоне-2024/2025. В перерыве матча россиянин был заменён.
«Реал Сосьедад» набрал 34 очка в 25 матчах испанского чемпионата. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Леганес» остался с 24 очками на 16-м месте.
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