Семшов: гол Захаряна за «Реал Сосьедад» праздновала вся команда — это дорогого стоит

Бывший полузащитник «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов прокомментировал игру хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0). Россиянин в этой встрече забил гол.

«Нужно отметить не только Захаряна, но и тренерский штаб «Реала Сосьедад», который доверяет нашему футболисту. Понятно, что ещё есть дискомфорт и тяжело. Но когда Захарян забил гол, праздновать вскочила вся скамейка с капитаном команды Оярсабалем — это дорогого стоит. Главное, чтобы Арсен был здоров. Когда есть какой-то дискомфорт, это накладывает психологический отпечаток. Надеюсь, больше ничего не помешает Арсену помогать «Реалу». Если всё будет хорошо, он поможет «Сосьедаду», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.