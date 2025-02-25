Новичок «Динамо» Касерес назвал свои сильные стороны

Парагвайский защитник московского «Динамо» Хуан Касерес назвал свои сильные стороны как игрока. По словам парагвайца, он очень силён в борьбе один на один.

— Что считаешь своими козырями?

— Я довольно сильный физически. Мой козырь — борьба. Один в один хорошо играю. И в воздухе — тоже. Если есть возможность подключиться к атаке — подключаюсь, не только в обороне сижу, — приводит слова Касереса «Спорт-экспресс».

О переходе Касереса из «Лануса» «Динамо» объявило 19 февраля. Хуану 24 года, за аргентинский «Ланус» защитник выступал с 2023 года на правах аренды, после чего в январе 2025 года перебрался в клуб на постоянной основе. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в € 1 млн. Московское «Динамо» после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.