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Футбол остаётся самым популярным видом спорта в России — исследование РФС

Футбол остаётся самым популярным видом спорта в России — исследование РФС
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Исследование РФС и Mediascope, которое охватило 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более, продемонстрировало, что футбол остаётся самым популярным видом спорта в России.

40% опрошенных признались, что следят за трансляциями игр или читают статьи о футболе. Каждый 10-й россиянин играет в футбол не менее одного раза в неделю, а среди мужчин в возрасте 12-34 лет этот показатель достигает 27%.

Фото: Официальный сайт РФС

На втором месте по популярности оказался хоккей, фигурное катание — на третьем месте. Отметим, что действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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