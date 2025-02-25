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Семшов: «Зениту» было бы правильнее взять не Зделара, а поднять своего игрока из академии

Семшов: «Зениту» было бы правильнее взять не Зделара, а поднять своего игрока из академии
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Известный российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на переход сербского хавбека Саши Зделара из ПФК ЦСКА в «Зенит».

«Трансфер Зделара стал в «Зенит» для меня удивительным. У питерцев есть на позиции футболисты, которые сильнее. С другой стороны, «Зенит» страховался и брал футболиста на случай, если кто-то выпадет из пары Барриоса и Вендела. Зделар перешёл в клуб, который котируется чуть выше ЦСКА. У «Зенита» более стабильно по составу и по тому, за что команда борется.

Многие удивились трансферу Зделара. В данной ситуации было бы правильнее, если бы взяли для подстраховки российского футболиста или подтянули своего из академии. Мы постоянно берём легионеров — у нас уже засилье. Когда же мы будем развивать российских футболистов? А потом говорят, что не умеем работать с молодёжью. А как работать, если большинству клубов проще купить, чем воспитать? Одно дело брать Луиса Энрике, который будет играть в стартовом составе. Другое — брать Зделара, который будет начинать со скамейки», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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