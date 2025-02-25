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«Ультиматума не было». Агент Глебова раскрыл детали перехода игрока в «Динамо»

«Ультиматума не было». Агент Глебова раскрыл детали перехода игрока в «Динамо»
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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Данила Глебова, раскрыл подробности перехода своего клиента из «Ростова» в «Динамо».

— Насколько верна информация, что это был практически ультиматум Глебова, что хочет уйти именно этой зимой? Насколько это правда, что он оставаться ещё на полгода не готов был в «Ростове»?
— Да нет, ультиматумов никто не ставил, нет, с ним был разговор, у него и главный тренер, и руководство команды спросило его позицию, как он сам думает, он высказал свои желания, но ультиматумов, естественно, он никому не ставил, в первую очередь отталкиваясь от интересов команды, естественно, — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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