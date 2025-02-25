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Эдуард Мор: каждый выход Захаряна на поле — уже праздник

Эдуард Мор: каждый выход Захаряна на поле — уже праздник
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал игру хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0). Россиянин в этой встрече забил гол.

«Захарян, помимо забитого гола, имел ещё опасные моменты в игре с «Леганесом». Видно, что он здорово играл. Тут можно только порадоваться и пожелать, чтобы так было дальше. У нас не так много футболистов в топовых чемпионатах, которыми мы можем гордиться. Захарян — один из них. Каждый его выход на поле — уже праздник. А здесь ещё и гол!» — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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