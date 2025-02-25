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В ЦСКА заявили, что благодарны Венгрии за блокирование санкций Евросоюза

В ЦСКА заявили, что благодарны Венгрии за блокирование санкций Евросоюза
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы благодарны Венгрии, заблокировавшей санкции Евросоюза, инициированные правительством Эстонии. Ранее Vsquare сообщил, что Венгрия смогла добиться исключения двух российских клубов — московского ЦСКА и «Ростова» — из 16-го пакета санкцией Европейского союза.

«Мне ничего неизвестно, точно так же, как и вы, прочитал об этом в новостях, поэтому сложно комментировать. Если это так, то мы, конечно, благодарны. Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», — приводит слова Бабаева ТАСС.

ЦСКА после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом». Игра состоится 1 марта и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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