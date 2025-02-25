Агент Глебова объяснил, почему игрок захотел уйти из «Ростова» в «Динамо»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Данила Глебова, рассказал, почему его клиент захотел перейти из «Ростова» в «Динамо». Трансфер состоялся этой зимой.

— Желание уйти, оно было с чем связано у Глебова?

— Сейчас? Ну, это не секрет, что амбициозная команда — «Динамо». Плюс знали об интересе тренера. Москва, задачи, чемпионство, кубок — шаг вперёд это очевидный. В том числе понимали это и руководители «Ростова» тоже. С самого начала они сказали: Данил, мы не против, никто ничего чинить не будет. Это чисто профессиональный момент, момент переговоров, — сказал Банатин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».