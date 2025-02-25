Президент Серии А выступил за изменение даты закрытия летнего трансферного окна в Европе

Президент Серии А Эцио Симонелли рассказал, что итальянский чемпионат хочет, чтобы летнее трансферное окно закрывалось до старта первого тура соревнования.

«Мы хотим, чтобы окно закрылось до начала чемпионата, то же самое касается и английской Премьер-лиги. Но Ла Лига не закроет окно раньше 31 августа, похоже, то же самое будет и с Бундеслигой и Лигой 1. Нам нужно единодушие, чтобы добиться этого, а это не так просто», — приводит слова Симонелли журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент летнее трансферное окно в Европе открывается в июне, а закрывается 31 августа.