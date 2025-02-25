Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Серии А выступил за изменение даты закрытия летнего трансферного окна в Европе

Президент Серии А выступил за изменение даты закрытия летнего трансферного окна в Европе
Комментарии

Президент Серии А Эцио Симонелли рассказал, что итальянский чемпионат хочет, чтобы летнее трансферное окно закрывалось до старта первого тура соревнования.

«Мы хотим, чтобы окно закрылось до начала чемпионата, то же самое касается и английской Премьер-лиги. Но Ла Лига не закроет окно раньше 31 августа, похоже, то же самое будет и с Бундеслигой и Лигой 1. Нам нужно единодушие, чтобы добиться этого, а это не так просто», — приводит слова Симонелли журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент летнее трансферное окно в Европе открывается в июне, а закрывается 31 августа.

Материалы по теме
«Я в этом убеждён». Раньери назвал имя тренера, который в будущем станет одним из лучших
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android