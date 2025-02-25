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Бабаев рассказал, что будет с «Ватутинками» после строительства новой базы ЦСКА

Бабаев рассказал, что будет с «Ватутинками» после строительства новой базы ЦСКА
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что будет с нынешней базой армейцев в Ватутинках после строительства нового тренировочного комплекса.

«Мы пока продолжаем работать в «Ватутинках». Очень благодарны Министерству обороны за то, что в своё время предоставили нам такую возможность. «Ватутинки» — это база, которая помнит славные и золотые годы ЦСКА. Думаю, что в том или ином виде мы продолжим сотрудничество, но с 2028 года или раньше основной базой ЦСКА будет база на озере Круглое. Как вариант, в «Ватутинках» продолжат работать юношеские и молодёжные команды, но пока я ещё не готов ответить точно», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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